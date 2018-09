Sturmtief "Fabienne" sorgt für Schäden und Störungen im Bahnverkehr

Das Sturmtief "Fabienne" hat am Sonntag in Bayern eine Frau das Leben gekostet. Die Spaziergängerin starb auf einem Campingplatz bei Ebrach im Landkreis Bamberg, nachdem ein Baum auf sie gestürzt war, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte. Die 78-Jährige habe schwerste Verletzungen erlitten und sei noch an der Unglücksstelle verstorben.

"Fabienne" sorgte in der Region auch für Überschwemmungen. In mehreren Teilen Deutschlands kam es wegen des Sturms zu Störungen im Bahnverkehr.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, gab es am Sonntagabend in der Mitte, im Südwesten und im Süden Deutschlands Einschränkungen im Zugverkehr. Unter anderem seien durch den Sturm Oberleitungen beschädigt worden. Regionale Schwerpunkte für Sturmschäden seien Frankfurt, Darmstadt, Würzburg und Nürnberg.

Teams der Deutschen Bahn seien im Einsatz, um betroffene Strecken so schnell wie möglich wieder befahrbar zu machen. Einzelne Strecken insbesondere in der Mitte Deutschlands seien bereits wieder für den Verkehr freigegeben worden. Reisende würden gebeten, sich vor Antritt der Fahrt über die aktuelle Lage zu informieren.

Nach Angaben der Polizei Oberfranken lösten die heftigen Sturmböen am Sonntagabend zahlreiche Einsätze von Rettungskräften im ganzen Regierungsbezirk aus. Das Sturmtief "Fabienne" habe gegen 17 Uhr Oberfranken erreicht. Seit diesem Zeitpunkt seien rund 300 Notrufe bei der Einsatzzentrale eingegangen.

Ein Autofahrer sei leicht verletzt worden, als sein Wagen von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Im Stadtgebiet Pegnitz wurde laut Polizei die Bundesstraße B2 komplett gesperrt, weil der Sturm das Dach einer angrenzenden Brauerei abdeckte und dadurch die Fahrbahn blockierte. In Pottenstein beschädigten umgestürzte Bäume acht Wohnhäuser. Vielerorts gab es den Angaben zufolge auch Überschwemmungen und vollgelaufene Keller.

Befürchtungen, das Münchner Oktoberfest müsse wegen des Sturmtiefs geräumt werden, bewahrheiteten sich nicht. Die Stadt München gab am Abend unter Berufung auf die Oktoberfestleitung Entwarnung: "Das Unwetter ist vorbei. Es gab keine Räumung", hieß es in einer Mitteilung im Kurzbotschaftendienst Twitter.

"Fabienne" hatte zuvor auch in Baden-Württemberg gewütet. Ein vierjähriger Junge ist dort von einem umstürzenden Baum lebensgefährlich verletzt worden. Eine Orkanböe kippte am Sonntagabend in Epfenbach im Rhein-Neckar-Kreis eine große Buche auf das Auto, in dem das Kind saß, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Der Junge habe dabei schwere Kopfverletzungen erlitten und sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Drei weitere Familienmitglieder, die sich in dem Fahrzeug befanden, blieben laut Polizei unverletzt.

In Karlsruhe gab es nach Polizeiangaben bis zum Abflauen des Sturms am frühen Abend fast 100 Einsätze. Anlass waren demnach vor allem "abgebrochene Äste, umgestürzte Bäume und Bauzäune, umgeknickte Verkehrszeichen, beschädigte Dächer oder andere herumfliegende Gegenstände".

(csr/sbl/AFP)