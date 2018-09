Steffen Henssler gibt auf

Steffen Henssler ist kein Typ, der rumeiert. „Ich habe alles gegeben, aber man braucht nicht lange um den heißen Brei herumzureden: Der Zuschauer will mich in dieser Rolle nicht sehen, und das muss man einfach akzeptieren“, sagte der TV-Koch und verabschiedet sich damit aus seiner Samstagabend-Show „Schlag den Henssler“ bei ProSieben.

Erst am Samstag war Henssler im Fernsehen zu sehen. Dieser Auftritt war sein letzter. Lediglich 1,10 Millionen Zuschauer (5,0 Prozent) interessierten sich durchschnittlich für das fast fünf Stunden lange Spektakel. In der für den Privatsender relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer lag der Marktanteil nur bei 7,9 Prozent, so tief wie noch nie. Immerhin: Der TV-Koch hatte nach einer Durststrecke mal wieder gewonnen. Insgesamt entschied er fünf von acht Duellen für sich.

Steffen Henssler hatte die Show, in der ein Prominenter gegen einen sportlichen Herausforderer in maximal 16 mehr oder weniger sinnbefreiten Spielen antritt, im September 2017 von Stefan Raab übernommen. Der hatte das Format (“Schlag den Raab“) für ProSieben erfunden und war Ende 2015 abgetreten. Er erwies sich als harter Gegner und feierte Quotenerfolge. Das Format war für Raab wie gemacht, entsprach es doch seinem ehrgeizigen Wesen. Aufgeben kam für den Moderator nie infrage, selbst wenn er weit zurücklag – was allerdings selten der Fall war. Henssler sollte nicht zuletzt in seine Fußstapfen treten, weil auch er unbedingten Siegeswillen mitbrachte. Nur wollten die Zuschauer eben lieber das Original als die Kopie.

Hensslers Premiere sahen noch 1,7 Millionen Zuschauer, später sank das Interesse auf 1,41 Millionen. Die August-Ausgabe rutsche in der Gunst des Publikums sogar unter die Eine-Million-Marke. Zum Vergleich: Stefan Raab hatte mit der Show in der Regel zwischen 2,5 Millionen und drei Millionen Zuschauer erreicht.

„Mir war von Anfang an klar, dass es kein Spaziergang wird, diese Sendung zu übernehmen. Und deswegen heißt es jetzt: Mund abwischen und ab ins nächste Abenteuer“, sagte Henssler und bedankte sich bei ProSieben und Brainpool für die „tolle Zeit und das entgegengebrachte Vertrauen“. ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann dankte ihm ebenfalls und sagte: „Fernsehen bedeutet ständige Veränderung – für Künstler, für Sender und für Shows. Wir respektieren Steffen Hensslers Wunsch, einen nächsten Schritt zu gehen.“