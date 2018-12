„Spice Girl“ Melanie Brown - bekannt als Mel B - hat bei einem Unfall schwere Verletzungen an der rechten Hand sowie zwei Rippenbrüche erlitten. Sie sei mehr als drei Stunden lang in einem Krankenhaus operiert worden, schrieb die 43-jährige Sängerin am Montag auf Instagram. Auf dem beigestellten Foto ist sie in einer blauen Trainingsjacke mit aufgesetzter Kapuze zu sehen. Ihre rechte Hand und der Unterarm stecken in einem lila Verband, der von einer weißen, um Mel B's Hals gelegten Schlinge gehalten wird.

Die Sängerin bedankte sich in dem Post bei allen Ärzten und Krankenschwestern, die sie behandelt haben. Zugleich bedauerte sie, eine für denselben Abend in New York geplante Büchersignierung wegen des nicht näher erklärten Unfalls absagen zu müssen. „Ich bin völlig enttäuscht, aber ich versichere Euch, das wird an einem späteren Termin nachgeholt“, schrieb sie. Danach postete sie ein Video, das zeigt, wie sie Besuch von ihren Bandkolleginnen Geri Horner, Emma Bunton und Melanie C (Crisholm) bekam.

Wie genau Mel B sich die Verletzungen zuzog, war zunächst nicht klar. „Meine rechte Hand und mein rechter Arm wurden genäht, und ich versuche, stillzuhalten, damit meine beiden gebrochenen Rippen verheilen.“ Mel B plant zusammen mit den früheren Bandkolleginnen eine Reunion-Tour im kommenden Jahr. Victoria Beckham, die frühere Fünfte im Bunde und heutzutage auch als Designerin bekannt, wird allerdings nicht dabei sein.

(mja/dpa)