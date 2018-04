Beim Absturz eines Hubschraubers am Stadtrand von Chabarowsk im Fernen Osten Russlands sind am Mittwochmorgen alle sechs Insassen ums Leben gekommen. Das berichteten die russischen Medien. Der Helikopter vom Typ Mi-8 einer privaten Fluggesellschaft war nach diesen Angaben am Vormittag aus noch unbekannter Ursache abgestürzt und am Boden zerschellt.

(das/dpa)