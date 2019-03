Nach den tödlichen Schüssen in Utrecht werden niederländische Staatsanwälte den Hauptverdächtigen wegen Mordes oder Totschlags in terroristischer Absicht anklagen. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Utrecht mit. Es sehe so aus, als habe der 37-jährige mutmaßliche Schütze alleine gehandelt. Zusätzlich werde er wegen versuchten Mordes oder Totschlags angeklagt und müsse sich ebenfalls wegen Terrorandrohungen verantworten.

Die Ermittler werfen dem Verdächtigen Gökmen T. vor, am Montag in einer Straßenbahn in Utrecht um sich geschossen und dabei drei Menschen getötet zu haben. Weitere wurden verletzt.

Wie es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft hieß, werde weiter Hinweisen nach dem Motiv des Schützen nachgegangen. Untersucht werde, ob sich private Probleme mit einer radikalen Ideologie gepaart hätten und es daher zu dem Angriff gekommen sei. T. muss am Freitag vor einem Untersuchungsrichter erscheinen.

(kron/dpa)