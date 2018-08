später lesen Mögliche Diskriminierung Scharfe Kritik an Kinder-Verbot in Restaurant auf Rügen Teilen

(epd/dpa) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat den Ausschluss von Kindern in Res­taurants als rechtlich bedenklich kritisiert. Ein pauschaler Ausschluss ohne zwingenden sachlichen Grund könne gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen, erklärte die Stelle am Freitag in Berlin. epd/dpa