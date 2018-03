später lesen TV-Sendung „Kitchen Impossible“ Saar-Sternekoch Christian Bau tritt gegen Tim Mälzer an FOTO: Victor’s/Lukas Kirchgasser Teilen

Der Restaurantführer „Gault-Millau“ hat Christian Bau, Dreisternekoch und Küchenchef im Restaurant „Victor’s Fine Dining“ in Perl-Nennig, im November zum Koch des Jahres 2018 gekürt. Am Sonntagabend, 25. März, tritt der 47-Jährige in der Sendung „Kitchen Impossible“ gegen Tim Mälzer an. Von Jana Freiberger