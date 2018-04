Donald Duck feiert mit Prinz Harry und Meghan Markle

Der Entenschnabel darf den beiden dabei natürlich nicht fehlen. Was sie als Comicfiguren genau erleben, das verrät der Egmont-Ehapa-Verlag noch nicht. Es soll wohl aber um die Hochzeitsvorbereitungen gehen, in die auch Donald Duck eingespannt ist. Als tapferer Ritter muss er eine entführte Königin retten. Am Ende bekommen der 33-jährige Prinz Harry und seine Braut (36) ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk. Was das ist, hat der Verlag noch nicht preisgegeben.

Das erste Kapitel des Comics dreht sich um die Hochzeit. In den weiteren Kapiteln werden Geschichten aus früheren Ausgaben weitererzählt. Am 12. April erscheint das "Lustige Taschenbuch" mit dem Titel "Hoheitliche Hochzeiten - und andere königliche Geschichten".

(eler)