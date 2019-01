Schwesta Ewa zeigt sich auf ihrem Instagram-Account überglücklich: „Das schönste auf der Welt ist umsonst und doch unbezahlbar. Ich werde dich immer beschützen mein Herz“, schreibt die gebürtige Polin zu dem Foto, das sie mit ihrer Tochter Aaliyah Jeyla kurz nach der Geburt zeigt.

Schwesta Ewa (bürgerlich: Ewa Malanda) hofft, dass der Nachwuchs ihr nicht nacheifern wird. „Mir macht es ehrlich gesagt Angst, wenn ich daran denke, dass mein Herz nur im entferntesten so wird wie ich...“ schrieb sie schon im Dezember bei Instagram. Sie wünscht sich, dass der Apfel „weit, weit, weit weg“ vom Stamm fällt.

Der Grund dafür: Schwesta Ewa prostituierte sich bereits mit 17 Jahren, nahm Drogen. Anschließend wurde sie Rapperin und immerhin zwei ihrer Alben schafften es in die Top 20 der deutschen Charts. Die heute 34-Jährige hatte jedoch immer wieder Probleme mit dem Gesetz. Im Sommer 2017 wurde sie wegen 35-facher Körperverletzung, Steuerhinterziehung und sexueller Verführung Minderjähriger zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Die endgültige Entscheidung fällt im Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe am 28. Februar. Falls Schwesta Ewa die Haft antreten muss, hofft sie auf einen Platz in einem Mutter-Kind-Gefängnis.

(kron)