Diese Kandidaten sind bei „Promi Big Brother“ dabei

Was gibt es Schöneres, als den Problemchen und Streitereien der C-Promis im deutschen TV zuzuhören und sich an ihrem Leid angesichts gemeiner Spiele und lediglich kleiner Rationen an Nahrungsmitteln zu erfreuen? Zumindest, wenn gerade nichts Besseres in der Glotze läuft.

Nun kommt die Ur-Mutter der Reality-Shows zurück auf die Mattscheibe - in der nächsten sommerlichen Promi-Ausgabe. Ab dem 17. August kann bei Sat.1 wieder „Promi Big Brother“ geschaut werden, moderiert von Jochen Schropp und Marlene Lufen.

Inzwischen hat der Sender auch schon neun Kandidaten bestätigt, die ins Haus ziehen werden. Die reichen vom Sportler über männliche und weibliche TV-Sternchen bis hin zu edlem Geblüt. Wer bei der neuen Staffel mit dabei ist, sehen Sie in unserer Bilderstrecke.

(das)