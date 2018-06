Prinz Harry und Meghan Markle reisen auf die Südhalbkugel

Der britische Prinz Harry und seine Frau, die frühere Schauspielerin Meghan Markle, wollen im Herbst nach Australien, Fidschi, das Königreich Tonga und Neuseeland reisen. Der Besuch wird rund um die Invictus Games geplant, eine Sportveranstaltung für Kriegsveteranen mit Behinderung, die vom 20. bis zum 27. Oktober in Sydney stattfindet. Das teilte der Kensington-Palast mit.

Das Paar war am Samstag erstmals seit seiner Hochzeit vor drei Wochen bei einer öffentlichen Zeremonie zu sehen gewesen, als mit einer farbenprächtigen Militärparade in London offiziell der Geburtstag von Königin Elizabeth II. gefeiert wurde.

Harry, ein britischer Veteran, der in Afghanistan diente, rief die Invictus Games 2014 ins Leben, um verwundeten Soldaten Inspiration zu geben. die erste paralympische Sportveranstaltung für Kriegsverehrte fand in London statt. Im vergangenen Jahr in Kanada nahmen rund 550 Wettbewerber aus 17 Ländern teil. Ihr Besuch des Sportereigniss im Vorjahr in Toronto war der erste öffentliche Auftritt von Prinz Harry und Megahn Markle.

Australischen Medien zufolge äußerte sich der Premierminister Malcolm Turnbull erfreut über die Entscheidung des Paars, Australien im Südhalbkugelfrühling zu besuchen. Die Anwesenheit von Prinz Harry an der Seite der Herzogin von Sussex bei den Spielen würden für die Teilnehmer der Wettkämpfe wie für die Besucher ein wunderbarer Höhepunkt sein, sagte Turnbull dem Sender ABC.

(juju/dpa)