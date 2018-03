Polizisten schießen 20 Mal auf unbewaffneten Schwarzen

Die örtliche Polizei teilte am Mittwoch mit, der Mann sei zuvor dabei beobachtet worden, wie er mindestes drei Fahrzeuge aufgebrochen habe und später in das Haus eines Nachbarn eingebrochen sei.

Am selben Tag wurden die Aufnahmen von Körperkameras der Beamten veröffentlicht: Zu sehen sind zwei Polizisten, die den Verdächtigen lautstark aufrufen, seine Hände zu zeigen. Dann ruft einer der Beamten "Waffe, Waffe, Waffe", ehe sie 20 Mal feuerten. Fünf Minuten später hätten sich die Beamten der Leiche genähert, jedoch keine Waffe gefunden, teilte die Polizei mit.

Die Großmutter des Getöteten erhob schwere Vorwürfe gegen die Polizei. "Er soll in seinem eigenen Hof zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sein? Komm' schon, das hätten sie nicht tun müssen", sagte sie der Zeitung "Sacramento Be." Die Bewegung Black Lives Matter sprach von Mord und verlangte schnelle Antworten.

