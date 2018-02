Polizist tötet seine Töchter und anschließend sich selbst

Mit seiner Dienstwaffe hat ein Angehöriger der italienischen Carabinieri seine Frau niedergeschossen und dann seine beiden Töchter und sich selbst umgebracht. Der Polizist hatte die acht und 14 Jahre alten Kinder in dem Ort Cisterna di Latina südlich von Rom zuvor in Geiselhaft gehalten und sich im Haus der Familie verbarrikadiert, wie italienische Medien unter Berufung auf die Behörden erklärten. Die Frau sei gestern schwerstverletzt in ein Krankenhaus geflogen worden. Das Paar stand offenbar kurz vor der Scheidung. Carabinieri-Kollegen des Mannes versuchten stundenlang, ihn zum Aufgeben zu bewegen – vergeblich. „Wir fürchten das Schlimmste“, sagte der Carabinieri-Chef der Provinz, bevor die toten Kinder gefunden wurden. Der Präsident der Region Latium, Nicola Zingaretti, äußerte sich entsetzt: „Meine Gedanken gehen an alle Frauen, die dafür kämpfen, vor der Gewalt der Männer zu fliehen.“