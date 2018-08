später lesen Belgien Polizist erschossen bei Autokontrolle Teilen

Twittern







In Belgien ist ein Polizist getötet worden. Der 38-Jährige hatte in der Nacht zum Sonntag unweit der Rennstrecke von Spa-Francorchamps, wo am Wochenende die Formel 1 gastierte, mit einem Kollegen eine Gruppe aus den Niederlanden kontrolliert.