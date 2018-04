Polizei verhindert Anschlag auf Berliner Halbmarathon

Dem Bericht der "Welt" zufolge soll der Hauptverdächtige geplant haben, mit Messern Zuschauer der Veranstaltung zu töten. Der Mann soll zwei besonders scharf geschliffene Messer für sein Vorhaben besessen haben.

Eine konkrete Gefahr für Menschen soll aber nicht bestanden haben, da der Mann seit längerem unter Beobachtung der Polizei gestanden habe.

Der Tunesier Anis Amri war am 19. Dezember 2016 mit einem Lastwagen in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gerast. Zwölf Menschen kamen damals ums Leben, 55 wurden verletzt.

