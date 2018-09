Polizei stellt bei Großrazzia 20 Tonnen Eiffeltürme sicher

Die Türmchen wurden demnach illegal von einem Händlernetzwerk vertrieben. Neun Verdächtige wurden in Polizeigewahrsam genommen. An der Spitze des kriminellen Netzwerks sollen drei chinesische Großhändler gestanden haben. Sie wurden ebenso verhaftet wie vier „Zwischenhändler“ und zwei Verkäufer afrikanischer Herkunft. Insgesamt stellte die Polizei mehr als tausend Kartons mit Mini-Eiffeltürmen bei Durchsuchungen in Lagern und Geschäften sicher. Die Souvenirs werden nicht nur vor dem Original-Turm von Gustave Eiffel verkauft, sondern auch vor anderen beliebten Pariser Sehenswürdigkeiten wie dem Louvre.