In den Niederlanden hat die Polizei vier Terrorverdächtige festgenommen. Spezialkräfte und Polizisten fassten die Männer am Samstag in Rotterdam und durchsuchten mehrere Wohnungen in der Hafenstadt, wie die Polizei mitteilte. Die Männer stehen demnach im Verdacht, an der "Vorbereitung einer terroristischen Straftat" beteiligt gewesen zu sein.

Einzelheiten zu den Verdächtigen und ihren mutmaßlichen Anschlagsplänen gab die Polizei nicht bekannt. Die Fahnder wollen sich den Angaben zufolge in den kommenden Tagen darauf konzentrieren, "die Art und das Ausmaß der terroristischen Bedrohung" zu ermitteln.

Erst im September hatte die niederländische Polizei nach eigenen Angaben einen großen Anschlag vereitelt. In den Städten Arnheim und Weert wurden sieben Verdächtige festgenommen, die einen Anschlag auf eine Großveranstaltung geplant haben sollen. In den Wohnungen der Verdächtigen fanden die Ermittler große Mengen an Materialien zur Herstellung von Bomben, darunter hundert Kilogramm Dünger.

Ende August war ein 19-jähriger Afghane mit Wohnsitz in Deutschland am Amsterdamer Bahnhof mit einem Messer auf Passanten losgegangen. Zwei US-Bürger wurden dabei schwer verletzt. Die Ermittler gehen von einem "terroristischen" Motiv aus.

(lukra/AFP)