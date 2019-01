Es gebe ein Feuer, die Explosion in der Rue de Trévise sei stark gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Nachrichtenagentur dpa. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP wurden mehrere Personen verletzt. Die Explosion ereignete sich rund einen Kilometer Luftlinie entfernt von der Pariser Oper.

Die Behörden in Paris sind wegen angekündigter Demonstrationen der „Gelbwesten“ in Alarmbereitschaft. Rund 5000 Sicherheitskräfte sind in der Hauptstadt im Einsatz, um die Proteste abzusichern. Bei den Demonstrationen war es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Gewalt und Ausschreitungen gekommen. Besonders Paris war betroffen.

(csi/dpa)