Papst Franziskus ist wegen Homosexueller in der Kirche in Sorge. Menschen mit „dieser tiefverwurzelten Tendenz“ sollten seiner Meinung nach nicht in Seminaren zugelassen werden.