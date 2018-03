später lesen Aufregung in Hamburg Paket mit Zyankali in Apotheke abgegeben FOTO: dpa FOTO: dpa Teilen

Twittern







In der Hamburger Innenstadt hat ein Paket Zyankali Wirbel ausgelöst. Eine Frau hatte das Paket mit dem Gift der Polizei zufolge am Mittwochmittag in einer Apotheke abgegeben.