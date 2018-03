später lesen Start der Osterfeierlichkeiten in Rom Papst Franziskus wäscht zwölf Häftlingen die Füße FOTO: Teilen

Papst Franziskus hat mit dem Gründonnerstagsgottesdienst in einem römischen Gefängnis die Osterfeierlichkeiten eröffnet. Er feierte das Gedenken an das Letzte Abendmahl Jesu und wusch in Anlehnung an eine Demutsgeste Jesu an seinen Jüngern während des Gottesdienstes zwölf Häftlingen die Füße.