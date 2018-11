Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, suchte der 46 Jahre alte betrunkene und bewaffnete Mann am Mittwochabend zunächst zwei Briefzustellerinnen an ihrer Arbeitsstelle in Öhringen auf. Er gab an, dass er nicht mehr könne und alles beenden wolle.

Eine der Frauen flüchtete über eine Seitentür und verständigte die Polizei. Derweil nahm der 46-Jährige, der bis vor wenigen Wochen als Briefträger tätig gewesen war, die andere Angestellte in seine Gewalt. „Er verlangte, einen Mitarbeiter der Postverwaltung zu sprechen und dass die Polizei verständigt wird“, teilte ein Polizeisprecher mit. Zahlreiche Beamte umstellten das Gebäude.

Der Verdächtige trat später mit erhobenen Händen aus dem Gebäude und forderte Polizisten auf, ihn zu erschießen und kniete sich nieder. Als er seine Pistole nahm, griffen Einsatzkräfte ein und nahmen ihn unverletzt fest. Bei der Waffe handelte es sich um eine Soft-Air-Pistole. Der 46-Jährige sollte im Laufe des Tages zum Haftrichter.

(lukra/dpa)