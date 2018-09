später lesen Rapperinnen-Zank Nicki Minaj und Cardi B prügeln sich fast bei Fashion Week FOTO: AFP / ANGELA WEISS FOTO: AFP / ANGELA WEISS Teilen

Nicki Minaj und Cardi B sind am Rande der New Yorker Fashion Week heftig aneinander geraten. Am Samstag auf Twitter und YouTube verbreitete Videos zeigten, wie die beiden US-Rapperinnen sich wüst beschimpften und beinahe prügelten.