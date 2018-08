später lesen New York 40.000 Bienen belagern Hotdog-Stand FOTO: REUTERS / BRENDAN MCDERMID FOTO: REUTERS / BRENDAN MCDERMID Teilen

Twittern







Bienen statt Touristen: Tausende von Honigbienen haben am Dienstag einen Hotdog-Stand mitten auf dem belebten Times Square in New York belagert.