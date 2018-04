später lesen Windgeschwindigkeiten von bis zu 213 km/h Stromausfälle und Chaos nach Wintersturm in Neuseeland FOTO: Teilen

Neuseeland ist von einem heftigen Wintersturm mit Orkanböen und starkem Regen getroffen worden. In der größten Stadt des Landes, in Aukland, fiel der Strom in rund einem Viertel aller Haushalte und Unternehmen aus.