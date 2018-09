Zwei Frauen, eine Kanzlei

Pamela Pabst arbeitet seit 2007 als Anwältin

Werdegang Pamela Pabst, geboren 1978 in Berlin, ist die erste von Geburt an blinde Rechtsanwältin Deutschlands. Seit 2007 ist sie als selbstständige Strafverteidigerin und Opferanwältin in Berlin tätig, seit 2013 zudem Richterin am Anwaltsgericht.