Drogentest des Täters verlief negativ

Die toxikologische Analyse des Beschuldigten sei negativ, hieß es am Dienstag aus Justizkreisen. Laut französischen Medien hatten Zeugenberichte zunächst den Eindruck erweckt, dass der Mann unter Drogeneinfluss gestanden haben könnte. Der mit einem Messer und einer Eisenstange bewaffnete Mann hatte am späten Sonntagabend mehrere Passanten an einem Kanal im Nordosten von Paris angegriffen.

Nach Angaben aus Ermittlerkreisen ist der Angreifer mutmaßlich Afghane und kannte seine Opfer nicht. Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf nicht näher benannte Quellen aus dem Umfeld der Angelegenheit ergänzend, es handele sich um einen afghanischen Asylbewerber, der im Juni nach Frankreich gekommen und in einem Aufnahmezentrum im Osten des Landes untergebracht gewesen sei. Die Pariser Staatsanwaltschaft äußerte sich dazu auf Anfrage zunächst nicht.

Der Mann war laut dem Pariser Innenministerium von Zeugen überwältigt und anschließend von der Polizei festgenommen worden. Die Hintergründe der Gewalttat sind noch unklar. Am Montag hatte es geheißen, dass bislang nichts auf ein terroristisches Motiv hindeute.

(ubg/dpa)