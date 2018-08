John Lennons Mörder bleibt im Gefängnis

Eine Bitte um vorzeitige Entlassung lehnte die zuständige Behörde im US-Bundesstaat New York ab, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag bestätigte. Seine Freilassung wäre mit „dem Wohlergehen und der Sicherheit der Gesellschaft nicht kompatibel“, hieß es in der Begründung.

Es war bereits das zehnte abgelehnte Entlassungsgesuch des 63-jährigen Mannes, der im Dezember 1980 John Lennon (1940-1980) vor dessen Apartmenthaus am New Yorker Central Park erschossen hatte. Chapman war danach zu mindestens 20 Jahren Haft bis lebenslänglich verurteilt worden. Frühestens im August 2020 kann er wieder um vorzeitige Haftentlassung bitten.

(felt/dpa)