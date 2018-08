Das Glück des Tüchtigen

Als Sohn der Berge weiß Markus Lanz, dass man einen langen Atem braucht, um ganz nach oben zu kommen. So hat der gebürtige Südtiroler die anfängliche Kritik an seiner Talkshow einfach ausgesessen und ist gut damit gefahren. Zu Beginn als harmloser Dampfplauderer mit Schwiegersohn-Appeal verschrien, ist er heute, zehn Jahre nach seinem Start im ZDF, längst so etwas wie der Elder Statesman spätabendlicher Gesprächskreise. Die Quoten spiegeln seine wachsende Beliebtheit – schauten 2008 im Schnitt 1,32 Millionen Menschen zu, waren es im ersten Halbjahr durchschnittlich 1,66 Millionen. Für das ZDF ist der 49-Jährige, der am Mittwoch seine Sommerpause beendet, damit eine feste Größe – Ende nicht in Sicht.

Dabei war Lanz zunächst nur die Vertretung für einen anderen ZDF-Großmoderator, Johannes B. Kerner. Zweimal sprang Lanz in der Sommerpause ein, bevor er im Herbst 2009 endgültig das Talk-Ruder übernahm. Seither talkt er dienstags bis donnerstags mit meist fünf Gästen, die sich aus Politik, Kultur, Sport und Wissenschaft generieren, oft aber auch nur „normale“ Menschen mit einer speziellen Geschichte sind. Ein Teil seines Erfolgsrezeptes ist sicher auch in dieser ausgewogenen Mischung begründet, die für jeden Geschmack etwas bereit hält.

Wohl noch wichtiger aber ist Lanz’ früher oft belächelte Art der Gesprächsführung. So gibt er sich in der Regel zugewandt, interessiert („Ich will Sie nur verstehen...“; „Nehmen Sie mich mal mit...“), was Kritikern als zu nett erscheint. Damit entlockt er seinen Gästen aber häufig ungewöhnliche Details. Zudem versteht es Lanz, der stets gut vorbereitet wirkt, Suggestivfragen abzufeuern oder in allzu beliebige Antworten hineinzugrätschen und energisch nachzuhaken. Ohne dabei jedoch wirklich die Contenance zu verlieren – der Moderator weiß sehr genau, dass es auch sein lausbubenhaftes Strahlelächeln ist, mit dem er sein Gegenüber entwaffnet.

So behauptet sich Lanz auch im zehnten Jahr als Speerspitze des ZDF-Talks. Selbst ein grandios gescheiterter Ausflug in die Samstagabendunterhaltung hat seiner guten Reputation nicht geschadet – von 2012 bis 2014 moderierte er „Wetten, dass..?“ als Nachfolger von Thomas Gottschalk. Ein Format, das Lanz nicht liegt. Er braucht den intimen Rahmen, das Gespräch. Dann läuft er zu Hochform auf, bietet mit seiner Plauderstunde sogar Late-Night-Atmosphäre. Das nennt man dann wohl Alleinstellungsmerkmal.

„Markus Lanz“, ZDF, 22.45 Uhr