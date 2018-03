später lesen Mecklenburg-Vorpommern Mann will Hund aus vereistem See retten und stirbt Teilen

Twittern







Ein 46-Jähriger ist beim Versuch, seinen Hund aus einem vereisten See zu retten, in Mecklenburg-Vorpommern ums Leben gekommen. Das Tier war am Samstagnachmittag im Landkreis Ludwigslust-Parchim auf dem See ins dünne Eis eingebrochen.