Mann fährt mit Geländewagen in Menschengruppe

In Cottbus ist ein Mann am Freitagabend mit einem Geländewagen in eine Gruppe von etwa zehn Menschen auf einem Fußweg gefahren. Ob es sich bei dem Vorfall um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat handelte, konnte die Polizei am Samstag noch nicht sagen.