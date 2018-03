Luftakrobat stürzt vor den Augen der Zuschauer ab und stirbt

Das Unglück ereignete sich am Samstagabend. "Die ganze Cirque du Soleil-Familie steht unter Schock und ist durch diese Tragödie am Boden zerstört", erklärte der Unterhaltungskonzern. "Er war über 15 Jahre bei uns und wurde von allen geliebt, die das Glück hatten, ihn kennenzulernen."

Der Zirkus erklärte, er werde bei der Aufklärung des Unglücks eng mit den Behörden zusammenarbeiten. Zwei noch ausstehende Auftritte der Show "Volta" in Tampa wurden abgesagt.

Der 1984 in Québec gegründete Zirkus hatte bereits früher tödliche Unfälle von Artisten zu beklagen. Im Juni 2013 stürzte die 31-jährige Französin Sarah Guyard-Guillot während eines Auftritts in Las Vegas vor den entsetzten Zuschauern in den Tod.

Die Mutter zweier Kinder mit dem Künstlernamen Sassoon fiel kurz vor Ende der Show "Kà" aus rund 15 Metern Höhe in die Tiefe, als sie für eine Kampfszene in die Höhe gezogen wurde. 2009 starb der 24-jährige Ukrainer Oleksander Dschurow, genannt Sascha, bei einem tödlichen Sturz während einer Probe in Montréal.

(gaa)