Einsatz in evakuiertem Leipziger Einkaufs-Center beendet

Ein Großeinsatz der Polizei in einem Einkaufs-Center in Leipzig ist in der Nacht zum Samstag beendet worden. Zuvor war dort nach einem verdächtigen Mann gesucht worden.