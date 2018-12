Der Chefmeteorologe von Royal Caribbean, James Van Fleet, teilte über Twitter am Sonntag mit, die Rettung der Männer sei durch das Schiff „Empress of the Seas“ erfolgt. Das Kreuzfahrtschiff hätte ursprünglich nicht dort sein sollen, habe aber wegen schlechten Wetters eine alternative Route genommen.

Fleet informierte, die Fischer hätten Costa Rica verlassen gehabt und hätten seit dem 1. Dezember auf dem Meer getrieben. Die Fischer seien eingeschlafen und ihnen sei das Benzin ausgegangen, als sie versucht hätten, zurückzukehren. Beide seien medizinisch behandelt worden.

(csi/dpa)