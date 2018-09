Zweite Bombendrohung an Korbacher Schule innerhalb von zwei Wochen

950 Schüler durften demnach die Gebäude nicht betreten. Für die Durchsuchung der Räume sperrte die Polizei das Gelände weiträumig ab. Nach einer Durchsuchung wurde Entwarnung gegeben, und der Unterricht konnte beginnen.

Die Polizei prüft derzeit, ob es einen Zusammenhang mit einer Bombendrohung vom 22. August gibt. An diesem Tag waren das Schulzentrum in Korbach und eine Schule in Kassel von anonymen Bedrohungen per E-Mail und Telefon betroffen.

Auf welchem Weg die Drohung die Schulleitung im aktuellen Fall erreichte und womit konkret gedroht wurde, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen.

(mba/AFP)