Kritik an Episode Londoner Feuerwehr wirft Kinderserie „Peppa Wutz" Sexismus vor

Die Londoner Feuerwehr hat Kritik an einer Folge der bekannten Kinderserie „Peppa Wutz“ geäußert. Sie stört sich an einer Äußerung in einer Folge und beklagt die Verwendung von veralteter und geschlechtsstereotypischer Sprache. Das war der Auslöser.