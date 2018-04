Kassen zahlen künftig für besseren Grippe-Impfstoff

Gesetzlich Versicherte in Deutschland bekommen künftig bessere Grippe-Impfungen von der Kasse bezahlt. Der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kassen und Kliniken beschloss gestern, dass in der kommenden Grippesaison ein neuer Vierfach-Impfstoff zu verwenden ist, wie es die Impfkommission empfohlen hatte. In der aktuellen heftigen Grippe-Saison, die derzeit abebbt, hilft der gängige Dreifach-Impfstoff laut Experten nur bedingt. Den teureren Vierfach-Schutz übernahmen bislang nicht alle Krankenkassen.