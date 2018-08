Verdächtiger von Jacksonville ließ sich psychisch behandeln

Als Jugendlicher sei er zweimal in psychiatrischen Einrichtungen gewesen und habe dabei unter anderem Antidepressiva erhalten, ging aus Gerichtsdokumenten hervor. Diese lagen der Nachrichtenagentur AP am Montag vor. In ihnen stritten die getrennt lebenden Eltern des Verdächtigen darüber, wie ihr Sohn künftig betreut werden sollte. Der Vater warf der Mutter demnach vor, bei Hinweisen auf eine psychische Erkrankung des gemeinsamen Kindes zu übertreiben.

Der 24 Jahre alte David K. soll am Sonntag zwei Menschen und sich selbst bei einem Videospielturnier in Florida getötet haben. Neun weitere Menschen wurden bei der Schießerei verletzt.

(mba/dpa)