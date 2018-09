Türkische Polizei inhaftiert erneut Deutschen

Nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" wurde der ehemalige Vorsitzende der Alevitischen Gemeinde Hamburg am Freitagmittag bei seiner Einreise auf dem Istanbuler Flughafen festgesetzt. Die Alevitische Gemeinde Hamburg forderte in einer Erklärung "die sofortige Freilassung" Demirs.

Der Rechercheverbund berief sich auf Angaben von Demirs Tochter. Sie war demnach mit ihrem Vater am Morgen in die Türkei gereist, um an einer Familienfeier teilzunehmen. Dem 51-jährigen Demir werde "Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation" vorgeworfen, sagte die Tochter Reportern von NDR, WDR und "SZ". Er sei in das Istanbuler Polizeipräsidium Bakirköy gebracht worden und werde dort verhört. Das Auswärtige Amt machte zunächst keine Angaben zu dem Fall.

Die Alevitische Gemeinde Hamburg erklärte, angesichts des bevorstehenden Deutschland-Besuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sei "diese Ingewahrsamnahme ein Schlag ins Gesicht der Demokratie und Meinungsfreiheit". Der Verein forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, "die Menschenrechte in der Türkei mehr in den Fokus ihrer Politik" zu nehmen "anstatt die wirtschaftlichen Belange". Die Bundesregierung müsse "sofort tätig" werden und die Freilassung Demirs fordern.

Die Alevitische Gemeinde Hamburg gilt laut dem Bericht von NDR, WDR und "SZ" als entschiedener Gegner Erdogans und hatte in der Vergangenheit immer wieder zu Demonstrationen gegen ihn aufgerufen.

Die Festnahmen und Inhaftierungen Deutscher in der Türkei belasten seit Jahren das deutsch-türkische Verhältnis. Der prominenteste Fall ist der des Journalisten Deniz Yücel, der im Februar nach einem Jahr in türkischer Untersuchungshaft freigelassen worden war.

Yücel hatte am Dienstag scharfe Kritik am für Ende kommender Woche geplanten Deutschland-Besuch Erdogans geübt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfange damit einen "Verbrecher, der sich neben vielem anderen des Menschenraubs schuldig gemacht hat", sagte Yücel in Potsdam, wo er einen Medienpreis erhielt.

(felt/AFP)