Bei einem mutmaßlichen Anschlag im Iran sind nach Angaben des Staatsfernsehens mindestens drei Personen getötet worden. Der „Terrorangriff“ habe sich am Donnerstag in der Hafenstadt Tschabahar im Südosten des Landes ereignet, hieß es in dem Bericht. Dort seien Explosionen und Schüsse zu hören. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Tschabahar liegt nahe der Grenze zu Pakistan am Golf von Oman. Die Stadt hat einen wirtschaftlichen Sonderstatus als Freihandelszone, kürzlich erst wurde ein neuer Hafen gebaut.

(mlat/dpa)