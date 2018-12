Wegen ständiger sexueller Belästigungen hat eine Frau im indischen Mumbai den Penis ihres Stalkers abgeschnitten und den Mann anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die 47-jährige zweifache Mutter und zwei Helfer lockten den 27-Jährigen in ein einsames Industriegebiet, wo sie ihm die Genitalien abtrennten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann sei nach einer Notoperation in stabilem Zustand.

Die Frau habe gestanden, die Tat geplant und ausgeführt zu haben, sagte der Ermittler Gajanan Kabdule. Demnach hatte der 27-jährige Nachbar sie wiederholt massiv bedrängt und dabei auch ihre Ehe gefährdet.

Nach der Tat brachte sie den Mann persönlich ins Krankenhaus, um sein Leben zu retten. Die abgetrennten Genitalien und das Messer wurden gefunden, die Frau und ihre beiden Helfer aus der Nachbarschaft kamen in Polizeigewahrsam.

Sexuelle Gewalt gegen Frauen ist in Indien allgegenwärtig. Nach der jüngsten Statistik wurden im Jahr 2016 durchschnittlich hundert Frauen pro Tag vergewaltigt. Im vergangenen Jahr hatte eine Frau im südlichen Bundesstaat Kerala einem Mann nach einer versuchten Vergewaltigung den Penis abgetrennt.

ans/ju

(mja/AFP)