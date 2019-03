Eine Bande soll mit betrügerischem Kraftstoffhandel zwischen Deutschland und Polen allein in der Bundesrepublik Steuern in Höhe von rund hundert Millionen Euro hinterzogen haben. Wie die Berliner Staatsanwaltschaft und das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg mitteilten, wurden am Mittwoch bei einer Großrazzia in beiden Bundesländern 20 Objekte durchsucht und vier Verdächtige verhaftet.

Die Bande soll zwischen 2014 und 2018 große Mengen von in Deutschland niedrig besteuertem Heizöl nach Polen gebracht, dort entfärbt und unversteuert als Diesel verkauft haben.

Die Ermittler beschlagnahmten demnach 50.000 Euro und weitere Beweismittel. Insgesamt wird gegen neun Beschuldigte ermittelt, denen bandenmäßige Steuerhinterziehung und Geldwäsche zur Last gelegt werden.

Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt den Angaben zufolge in dem Fall seit mehr als anderthalb Jahren gemeinsam mit Justiz und Zoll aus Polen.

(cpas/AFP)