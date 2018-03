später lesen Polizei hat Lage unter Kontrolle In den USA fallen erneut Schüsse an Schule Teilen

An einer High School in den USA sind wieder Schüsse gefallen. Wie der Bezirk St. Mary's im Bundesstaat Maryland bestätigte, ist die Schule in der Ortschaft Great Mills betroffen. Die Polizei hat die Lage unter Kontrolle.