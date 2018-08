später lesen Schleswig-Holstein Acht Verletzte nach Hornissenangriff auf Rentnergruppe Teilen

Hornissen haben in Schnakenbek in Schleswig-Holstein eine Rentnergruppe auf einem Wanderpfad angegriffen. Dabei wurden am Sonntagabend acht Menschen verletzt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.