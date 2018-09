Wuppertaler Kandidat will das Staubsaugen revolutionieren

Wie der Sender mitteilte, stellt der 20-jährige „Jugend forscht“-Gewinner Tobias Gerbracht aus Wuppertal in der Sendung einen Staubsauger-Aufsatz vor, der verhindern soll, dass kleine Teile wie Schmuck, Münzen oder Spielzeug im Staubsaugerbeutel verschwinden.

Als Investoren sind in der fünften Staffel der Erfolgsshow wieder Tech-Investor Frank Thelen, Ralf Dümmel, dessen Firma mit Konsumgütern handelt, Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer und Geschäftsfrau und CSU-Politikerin Dagmar Wöhrl dabei. Zudem wechseln sich Kosmetik-Unternehmerin Judith Williams und der ehemalige Chef von ProSieben, Georg Kofler, ab. Mit rund drei Millionen Zuschauern gehört „Die Höhle der Löwen“ zu den erfolgreichsten Shows bei Vox. Die vierte Staffel hatte dem Sender zufolge Marktanteile von bis zu 21,1 Prozent bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Aus NRW tritt zudem noch eine weitere Kandidatin an. Julia Huthmann aus Bonn bietet Unternehmensanteile an ihrem Handel mit der Frucht des Jackbaums aus Sri Lanka an. Diesen verkauft sie seit zwei Jahren als Fleischersatz in Dosen auf dem deutschen Markt.

(RP/dpa)