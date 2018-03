später lesen Münchner Mordkommission ermittelt Hilfspfleger in zweitem Mordfall dringend tatverdächtig FOTO: Gerhardt Seybert FOTO: Gerhardt Seybert Teilen

Nach der Verhaftung eines Hilfspflegers in München ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei in einem zweiten Fall wegen Mordverdachts gegen den Mann. Ein Pflegebedürftiger im Landkreis Kitzingen sei während der dreitägigen Betreuung durch den 36-Jährigen im Januar gestorben, erklärten die Ermittler am Dienstag.