Die überhitzte Bremsscheibe eines Fahrrads soll einen Waldbrand in Österreich ausgelöst haben. Auf einer inoffiziellen Abfahrtsstrecke hatte ein Schweizer am Sonntag sein Rad in eine Wiese gelegt. "Dort dürfte sich einer der staubtrockenen Grasbüschel entzündet haben", sagte ein Polizeisprecher.