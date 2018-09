Schuld haben immer die anderen

Das Thema

Moderator Frank Plasberg wollte von seinen fünf Gästen am Montagabend wissen: „Ein Jahr nach der Wahl: Verstehen die Bürger diese Regierung noch?“ Anlass dafür war nicht nur der Jahrestag der Bundestagswahlen, sondern auch die Affäre um Hans-Georg Maaßen. Hier können Sie die Sendung noch einmal schauen.

Die Gäste

Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin

Stephan Mayer (CSU), parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium

Jörg Meuthen, Bundessprecher der AfD

Sahra Wagenknecht (Die Linke), Fraktionsvorsitzende

Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler

Frontverlauf

Wer auch immer diese Sendung plante, war ja durchaus gewillt, den Bürger in den Mittelpunkt zu stellen. Und so begann die Show mit Bürgerstimmen aus Dortmund, die Politikern durchweg ein schlechtes Zeugnis ausstellten. Doch vier der fünf Gäste sind zwar Menschen, aber gefangen im Körper eines Politikers, die solche Aussagen nicht einfach hinnehmen können. So legte Stephan Mayer (CSU) gleich los und sagte: Was die Regierung mache, sei gar nicht schlecht, bloß die Außendarstellung sei es.

Kurze Zeit später zankte er sich schon mit Berlins Regierendem Bürgermeister Müller, wer denn in der Causa Maaßen die Schuld habe, bevor Plasberg wie ein Kindergärtner einschritt. Insgesamt stritt sich Mayer lieber mit dem SPD-Politiker als mit dem Vertreter der AfD. Jörg Meuthen konnte das Gekeife nur gefallen: „Je länger die regieren, desto mehr werden wir wachsen.“ Sahra Wagenknecht kam die Aufgabe zu, gelegentlich an „die Menschen“ zu erinnern, deren Erwartungen durch die Regierung enttäuscht worden seien.

Von parteipolitischen Interessen befreit durfte immerhin Politikwissenschaftler Korte den Seriösen geben. Über Angela Merkel sagte er den herrlichen Satz: „Diese Realitätsverluste sind Stufen der Vereinsamung.“

Ein weiterer Einspieler mit Bürgerstimmen aus Dortmund sollte die Gäste wieder zu „den Menschen“ zurückbringen. Die Dortmunder kritisierten die miesen Rentenaussichten. „Ich krieg ab und zu den Brief von der Rentenkasse. Da braucht man dann Schnaps“, sagte eine Frau. Woraufhin Meuthen sich drumherum redete, dass die AfD noch kein Rentenkonzept hat, kein fertiges jedenfalls. Danach durfte Mayer die aktuelle Rentenpolitik der Regierung verteidigen, diesmal zusammen mit Sitznachbarn Müller. Eine Einigkeit, die endete, sobald es um die Integration von Ausländern ging, die er in München für deutlich gelungener hielt als in Berlin. Meuthen, der nur räumlich so weit weg von ihm saß wie kein anderer Gast, ging er kein einziges Mal so entschlossen an.

Erkenntnis

Wer eine Talksendung unter die Frage stellt „Verstehen die Bürger diese Regierung noch?“, der sollte in die Sendung genau diese Bürger einladen. Und nicht die Politiker, die diese Frage naturgemäß nicht so richtig gut beantworten können.

Satz des Abends

„Wenn die Menschen erleben, dass sie mit demokratischen Wahlen keine Chance mehr haben, ihre Interessen durchzusetzen, wird die Demokratie geschwächt.“

(Sahra Wagenknecht)