Mann soll mehrere Menschen in Brand gesetzt haben

Bei einer Zwangseinweisung soll ein Mann am Montag in Hamburg mehrere Menschen und sich selbst mit brennbarer Flüssigkeit übergossen und angezündet haben. Ein 50-jähriger Mitarbeiter des Bezirksamts sei noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. Dessen Kollege und der 28-jährige Täter seien lebensgefährlich verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich in der Wohnung des mutmaßlich psychisch kranken Mannes in Hamburg. Auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses sollte der 28-Jährige am Montag von zwei Mitarbeitern des Zuführdienstes des Bezirksamts Altona in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht werden. Er habe die Beamten in seiner Wohnung erwartet, sagte ein Polizeisprecher. Als die beiden Beamten zusammen mit einem Betreuer die Wohnung betraten, habe er alle drei mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen. „Es gab sofort eine Verpuffung“, sagte der Polizeisprecher.

Einer der Beamten sei durch das Treppenhaus auf einen Rasen vor dem Haus geflüchtet und dort seinen schweren Verletzungen erlegen. Der zweite Mitarbeiter des Zuführdienstes habe sich durch einen Sprung aus dem Fenster im dritten Obergeschoss retten wollen und sei dabei schwer verletzt worden. Auch der Betreuer habe Verletzungen erlitten, genauso wie der 28-jährige mutmaßlich psychisch kranke Mann. Andere Bewohner des Hauses seien unverletzt geblieben.

Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen und rund 50 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

(wer/dpa/AFP)