Auch ein Pinguin muss sexy sein

Wohin das führt, wenn man gar nicht mehr nachdenkt, zeigte neulich ein Internetversandhändler für Verkleidungen. Angeboten wurde dort das rote Kleid, das die Frauen in der Serie „The Handmaid's Tale“ tragen. Bloß dass das einfache Kleid in diesem Fall ein Minirock war und die Frau dazu Netzstrümpfe trug. Viele Internetnutzer waren darüber empört, behandelt die Serie doch die Unterdrückung der Frau in einer erschreckenden Dystopie. Genaugenommen hätte das Kostüm also „Sexy Missbrauchsopfer“ heißen müssen.

Die Reaktionen führten dazu, dass der Versandhändler das Kostüm aus dem Sortiment nahm. Doch finden sich dort weiterhin Sexy-Versionen von Kostümen, von denen niemand glaubte, dass die Welt sie braucht. Der Anbieter folgt damit einem Trend: Männer dürfen sich an Halloween gruselig verkleiden, Frauen aber sollen auch in Verkleidung gefälligst attraktiv sein.

Wir haben die sonderbarsten Kostüme in einer Fotostrecke gesammelt.

